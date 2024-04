Marassi e Quezzi in rivolta contro i tagli alle linee Amt, il presidente Guidi: “Messaggio fuorviante”

Genova. Cresce il malcontento nei quartieri della Bassa Valbisagno per l’annunciato taglio alle linee collinari Amt come conseguenza del progetto degli assi di forza del trasporto pubblico. In questi giorni proseguono le assemblee pubbliche organizzate dal circolo Nuova Ecologia e dai comitati dei residenti che hanno ribattezzato l’operazione di Tursi “lo sconquasse” con un gioco di parole. Finora sono state oltre 1.800 le firme raccolte per la petizione da indirizzare al Comune.

La rivoluzione è stata confermata dai tecnici di Comune e Amt durante l’ultima commissione consiliare nei pressi di corso Sardegna. Tutti i bus che oggi raggiungono le alture di Marassi e Quezzi faranno capolinea in piazza Galileo Ferraris, o meglio, nella parte iniziale di corso Sardegna che ospiterà il nuovo hub. Da qui, sullo stesso marciapiede, partiranno i mezzi elettrici da 18 metri in direzione Sampierdarena o Campi che in orario di punta mattutino avranno frequenza di 2 minuti e mezzo.

» leggi tutto su www.genova24.it