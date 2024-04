Muore per un malore improvviso a 37 anni, tragedia in un appartamento a Sampierdarena

Genova. E’ stata la madre a chiamare i vigili del fuoco e i soccorsi perché da due giorni non riusciva a contattare il figlio e l’appartamento era chiuso dall’interno con un ferro e lei non era riuscita a entrare. Così ieri pomeriggio, in un appartamento di corso Martinetti a Sampierdarena, quando i pompieri hanno forzato la porta d’ingresso, hanno fatto la drammatica scoperta.

L’uomo, 37 anni, era morto da diverse ore. Per un malore improvviso secondo quanto riferito dal medico legale. Secondo quando raccontato dalla madre agli agenti delle volanti, intervenute sul posto, il figlio era in buona saluta ma in famiglia ci sarebbero già stati in passato casi di morti improvvise per problemi cardiaci.

