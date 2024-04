Music For Peace, dopo Gaza il Sudan: attivisti in partenza per portare aiuto a Khartoum

Genova. La ong genovese Music For Peace di nuovo in movimento. Da via Balleydier a Khartoum, il presidente Stefano Rebora con il collaboratore e attivista Pietro Biondi sono in partenza per una nuova missione in Sudan, paese da anni devastato dal conflitto interno e dove Music For Peace era già stata attiva, lo scorso anno, in condizioni di estrema criticità.

Mentre la componente “umana” della missione si mette in viaggio in queste ore, gli aiuti concreti – generi di prima necessità, cibo, medicinali – sono stipati in container in passaggio tra l’Arabia Saudita e il Sudan.

