Stagione finita per Cassata: lesione di medio grado al flessore e almeno un mese di stop

Il derby con la Sampdoria costa caro a Francesco Cassata. Il centrocampista spezzino, uscito anzitempo per un problema fisico attorno all’ora di gioco, probabilmente conclude qui la sua prima annata in maglia Spezia. Dopo il match di sabato, Cassata si è sottoposto ad esami strumentali che hanno dato come esito una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba sinistra, che probabilmente chiude qui la stagione del centrocampista. I tempi di recupero si aggirano attorno ai 30-40 giorni, che potrebbero dunque far tornare Cassata a disposizione per gli eventuali playout. Una tegola non da poco per Luca D’Angelo, che perde un jolly prezioso e un giocatore su cui ha fatto molto affidamento in questa stagione.

