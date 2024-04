Ricco programma per la “Val di Vara gallery” in occasione dei dieci anni di Brugnato 5terre Outlet Village a cura del consorzio “Il cigno”. Per l’occasione sono stati organizzati tre mesi di eventi, dalla fine di aprile a giugno, per scoprire “La Val di Vara che non ti aspetti”.

Ecco il programma

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com