25 Aprile all’insegna della neve: aperti gli impianti in Val d’Aveto

Santo Stefano d’Aveto. Altro che picnic sui prati, primi bagni di sole e pranzi al sacco in riva al mare. Il fine settimana del 25 Aprile si prospetta all’insegna della neve, tanto che anche in Liguria gli impianti di risalita di Santo Stefano d’Aveto resteranno aperti.

Impianti Val d’Aveto ha confermato l’apertura straordinaria dell’impianto Rio Freddo-Prato della Cipolla e del campo scuola di Prato della Cipolla per giovedì 25 aprile. Aperti anche sciovia e rifugio: un colpo di coda dell’inverno che ha portato i fiocchi in molte zone della Liguria (e non solo) e che arriva dopo una stagione in cui gli impianti sciistici della Val d’Aveto sono riusciti a tenere aperto soltanto saltuariamente proprio a causa della scarsità di neve.

» leggi tutto su www.genova24.it