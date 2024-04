Asfaltature su via Cisa: come cambia la circolazione

Con ordinanza n.111 a firma del comandante della polizia locale Ilaria Benassi è stata istituita una nuova disciplina della circolazione stradale nella via Cisa a Sarzana per lavori di ripristino manto stradale a partire dal giorno 26 aprile 2024 fino a fine lavori.

Da venerdì 26 aprile e fino e fine lavori dalle ore 08,00 alle ore 18,00 è quindi istituita la seguente disciplina della circolazione stradale nella Via Cisa dall’intersezione con Via Variante Cisa a rotatoria Centroluna:

– divieto di sosta veicolare, durante la chiusura della corsia direzione Via Cisa–Centro, deviazione del transito veicolare sulla Via Variante Cisa; durante la chiusura del tratto di corsia Via Cisa – intersezione con la Via Cisa stessa, deviazione del transito veicolare su Via XXVII Gennaio e/o Bretella di collegamento Via Cisa-Via Variante Cisa. Il transito dei pedoni dovrà essere sarà garantito in sicurezza i veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi coattivamente .

