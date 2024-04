Celle Ligure, al Tennis Club Lavadore di Celle Ligure la prima edizione del Trofeo Italmatch

Celle Ligure. Il tennis italiano sta vivendo un momento magico e in Liguria il movimento è in costante crescita da anni grazie al prezioso lavoro del Comitato regionale della Fitp. In questo bellissimo contesto il Tennis Club Lavadore, circolo fondato nel 1961 da Andrea Minuto, ha deciso di organizzare la prima edizione di un Torneo Open che metterà a disposizione un importante montepremi di 8000 euro grazie al supporto di Italmatch Chemicals.

Il torneo di singolare si svolgerà dal 3 al 16 giugno e sarà aperto a tutti i tesserati Fitp, di ogni età e livello. Il tabellone sarà composto dai 64 iscritti di classifica più alta. Le iscrizioni sono già aperte sul portale della Fitp all’indirizzo https://www.fitp.it/Tornei/Dettaglio-Competizione?competitionId=37501

» leggi tutto su www.ivg.it