Cgil: “Premio Rusan ad Asl 5 sfiora il ridicolo. Assuma più personale e si adoperi per migliorare l’organizzazione del lavoro”

“Il premio Rusan del progetto della Asl 5 “Valorizzare le persone per un lavoro soddisfacente” sfiora veramente il ridicolo.” Così Luca Comiti, segretario Generale della Cgil e Marzia Ilari, segretaria generale della FP Cgil della Spezia, che continuano: “Asl 5 e’ maglia nera in Liguria per il rapporto abitanti ed addetti; le lavoratrici ed i lavoratori sono sottoposti a turni di lavoro massacranti, con lo straordinario che sta diventando ordinario, e costretti a lavorare in ambienti fatiscenti e spesso senza strumentazioni e materiale adeguati; ed anche sottoposti a minacce ed aggressioni. Altro che soddisfazione. Bisogna essere seri: la Asl5 assuma più personale e si adoperi per una migliore organizzazione del lavoro ed investimenti in spazi e strutture e lasci perdere iniziative fuori luogo come queste”