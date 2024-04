In occasione della 79ma Festa della Liberazione il circolo Anpi Arci Termo si apre per un appuntamento rivolto principalmente agli studenti della scuola media Cattaneo di Melara. Domani, giovedì 25 aprile 2024 dalle ore 10, interverranno Renata Angelinelli, delegata del direttivo Anpi Levante, che introdurrà l’incontro; Luca Comiti, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che parlerà agli studenti del valore della Resistenza al giorno d’oggi. Seguirà un ricordo del partigiano del Termo Adriano Corradi, nome di battaglia Tom, a cura dei figli Adria ed Andrea. Alle 11 saranno gli studenti e i professori della Cattaneo a prendere la parola per raccontare la loro esperienza fatta in occasione della visita al Museo della Resistenza di Fosdinovo. Interverrà la prof.ssa Maria Izzo e a seguire Nicole e Michael Mazzola presenteranno una video-intervista. Federico Colombo, presidente Anpi Levante, chiuderà gli interventi. Il programma proseguirà con la deposizione dei fiori al cippo ai caduti partigiani del Termo, dove avrà luogo un intervento del delegato del direttivo Anpi provinciale Cristiano Ruggia. La manifestazione sarà accompagnata da interventi musicali e canti a cura di Gianluca Cagnoli. Alle 12.45 tutti invitati a degustare il pranzo ‘partigiano’ con fave, salame e formaggio.

L’articolo Circolo Anpi Arci Termo e media Cattaneo insieme per la Liberazione proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com