Federica Pecunia candidata sindaca per “Vivere Calice”: “Casse in dissesto, poche promesse: viabilità, scuola e cambio di marcia”

“La lista civica Vivere calice nasce dall’idea di coinvolgere la popolazione in un nuovo progetto amministrativo che unisca tutte le realtà esistenti sul territorio, con l’intento di cambiare realmente il modo di amministrare”. Ha esordito così la candidata sindaca Federica Pecunia nel corso della presentazione della lista “Vivere Calice” avvenuta questo pomeriggio a Valdonica in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione diretta del primo cittadino.

Pecunia ha garantito prima di tutto impegno e condivisione per provare a migliorare l’amministrazione della cosa pubblica. “Vivo a Calice da dieci anni e ho imparato a conoscerla e amarla. Qui sono cresciuti i miei figli e qui ho trovato insieme alla mia famiglia amici con cui abbiamo condiviso difficoltà e gioie. Con una nutrita schiera di concittadini – ha proseguito Pecunia – abbiamo ragionato in queste settimane su quale contributo avremmo potuto dare al territorio in vista delle prossime elezioni. Da qui nasce l’idea di fondere provenienze territoriali e idee diverse, con un unico obiettivo lavorare per questa comunità, per coloro che hanno qui le loro radici e per coloro che come me hanno scelto di venire a viverci. Sappiamo bene che la situazione economica di un piccolo Comune come il nostro rende poco credibile qualunque promessa elettorale. Ma altrettanto vorremmo mettere in campo energie e soprattutto, con la popolazione, invertire la marcia e trovare soluzioni ai problemi più urgenti”.

Tra questi il primo riguarda la viabilità. “Le infrastrutture e la messa in sicurezza di un territorio così fragile sono i presupposti senza i quali si rischia fortemente lo spopolamento, inevitabile conseguenza di un paese che ha necessità di collegamenti per raggiungere i principali servizi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com