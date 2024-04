Savona. Migliaia di persone hanno affollato le vie del centro (e non solo) di Savona in occasione della tradizionale fiaccolata dell’anniversario della Liberazione.

I cortei, organizzati come ogni anno da ANPI, FIVL, ARCI e dalle SMS, sono partiti dai quartieri per arrivare alle 21 in piazza Martiri accompagnati dalla banda Forzano.

