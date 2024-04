“Fuori i fascisti dalle città”, il corteo di Genova Antifascista celebra la Liberazione: traffico paralizzato

Genova. “Il 25 aprile non deve essere solo un giorno di commemorazione, ma un giorno di lotta contro le logiche che ancora oggi sfruttano persone e massacrano popoli. L’antifascismo oggi è ancora una battaglia per l’autodeterminazione e per la libertà delle persone e delle comunità”.

Con queste parole si è aperto questo pomeriggio il corteo organizzato da Genova Antifascista in occasione del 25 aprile e della Festa della Liberazione. La manifestazione, seguita da oltre un migliaio di persone, ha iniziato il suo percorso sotto l’ingresso della Casa dello Studente, luogo sacro della memoria per la Resistenza genovese, dove nei sotterranei, durante la guerra, decine di partigiani e antifascisti vennero torturati e brutalmente uccisi da nazisti e fascisti.

