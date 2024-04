Il Cus Genova elegge Domenico Vitetta quale nuovo presidente e rinnova il consiglio direttivo

Genova. In una vibrante serata elettorale tenutasi ieri, il CUS Genova ha visto l’elezione di un nuovo presidente e di un rinnovato Consiglio Direttivo. Domenico Vitetta, ex Vice Presidente sotto la guida di Maurizio Cechini, è stato eletto come nuovo Presidente del CUS Genova.

Domenico Vitetta, dopo aver ricoperto il ruolo di Vice Presidente e aver contribuito alla gestione dell’associazione negli ultimi otto anni, assume ora il vertice, promettendo di continuare il lavoro di innovazione e sviluppo iniziato dal suo predecessore. Il processo elettorale ha visto una notevole partecipazione con quasi 150 votanti, dimostrando un forte spirito democratico e grande partecipazione all’interno della Polisportiva Universitaria. Il tutto alla presenza di Pompeo Leone, Segretario Generale della FederCUSI, Presidente dell’Assemblea Elettiva, per la cui presenza va un sentito ringraziamento alla Federazione.

