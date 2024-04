Il Pci spezzino: “Dopo affermazione destra 25 aprile si carica di ulteriore significato”

La Federazione spezzina del Partito comunista italiano interviene in vista del 25 aprile, Festa della Liberazione, di cui domani cade il 79mo anniversario. “Tale ricorrenza, dopo l’affermazione della destra alla guida del Paese, si carica di un ulteriore particolare significato – scrivono dal Pci in una nota -. La destra, infatti, ne disconosce largamente il senso e la portata, e si rifiuta di sottolineare il carattere antifascista che gli è proprio. Ciò dice tanto del distorto senso dello Stato e delle Istituzioni che tale destra esprime, della sua natura politica. È un dato di fatto che la destra italiana soffia sul fuoco, invoca la piazza, ‘liscia il pelo’ a quanto di peggio muove nella società italiana. Siamo di fronte ad una destra che porta il nostro Paese ad abdicare ad una politica volta alla pace, ad assecondare la deriva bellicista in atto a seguito della rinsaldata alleanza euro atlantica a guida statunitense e dei diktat della Nato, con buona pace dell’articolo 11 della Carta Costituzionale. Una destra che si limita ad ipocrite parole di circostanza di fronte a catastrofi che scuotono le coscienze, come la rappresaglia genocida di Israele nei confronti della Palestina. Siamo di fronte ad una destra che attua politiche che evidenziano il rischio di una deriva autoritaria, che persegue un progetto di riforma dell’assetto istituzionale che, tra autonomia differenziata e premierato, mette in discussione principi e valori della Carta Costituzionale e mina gli equilibri tra i diversi poteri dello Stato, la sua stessa unità”.

Per il Partito comunista italiano, si legge ancora nell’intervento della Federazione spezzina, “quanto persegue la destra italiana promuovendo un attacco sistematico alle ricorrenze che rinviano ai principi, ai valori, ai fondamenti stessi della Repubblica Italiana, capovolgendo e deformando la narrazione degli eventi storici da cui sono scaturiti, dice tanto, e quel tanto non può non preoccupare ogni sincero democratico. I comunisti, che tanto hanno dato per la loro affermazione, sono e saranno in campo per difenderli, a partire dalle manifestazioni che si sono tenute e si terranno in occasione del 25 Aprile. Stasera come Federazione spezzina parteciperemo alla tradizionale fiaccolata della Spezia e domani, alle 9.30, come ogni anno, porteremo omaggio con una corona di fiori al monumento ai caduti presso il cimitero urbano di Sarzana e, successivamente, alla lapide che ricorda i martiri antifascisti sarzanesi presso la facciata del Comune”.

