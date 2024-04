Ironia e lacrime per l’ultima seduta di Romeo. Che ai giovani dice: “Fate politica ma abbiate sempre un vostro lavoro”

Salvatore Romeo, consigliere comunale e assessore all’Ambiente uscente del Comune di Arcola, esponente di Rifondazione comunista, ha vissuto ieri sera il suo ultimo consiglio comunale, pagina conclusiva di un percorso politico amministrativo ultraquarantennale: era infatti l’ottobre del 1980 quando, poco più che trentenne, accedeva per la prima volta a quel consiglio del quale da allora ha continuativamente fatto parte, “sempre rigorosamente eletto dagli arcolani, quindi casomai un po’ di colpa di tutto questo è loro”, come ha dichiarato nel suo ultimo intervento pubblico con quella sua consueta ironia che gli farà anche osservare: “Sono nato in Aspromonte 75 anni fa ma è dall’età di quattro anni che vivo ad Arcola, quindi posso tranquillamente definirmi un italiano”.

Un congedo ricco di diffusa emozione, quello dipanatosi in Sala Pentagona, che ha visto Romeo omaggiato dalla sindaca Monica Paganini con una pergamena ricordo firmata dai consiglieri e i dipendenti del Comune. L’assessore uscente (che è stato anche consigliere e assessore provinciale nella giunta Fiasella) ha poi ricordato tutti i sindaci con i quali ha lavorato, da Ezio Bassano e Stefano Sgorbini nei primi anni ’80 fino ad arrivare a Gino Nardi, Livio Giorgi ed Emiliana Orlandi tra gli anni ’90 e 2000. “Al compianto Gino va il mio ricordo più intimo e personale – ha detto -. Non dimenticherò mai il suo affetto e la sua fiducia profonda in me quando stracciò le mie dimissioni da vicesindaco che gli consegnai dopo una terribile vicenda familiare che mi aveva sconvolto, l’unico momento in cui ho seriamente pensato di lasciare la politica. Mi piacerebbe che il comune di Arcola realizzasse una targa con tutti i nomi dei suoi primi cittadini, a partire dal grande comandante partigiano Flavio Maggiani, primo sindaco della Liberazione”.

