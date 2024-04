Matteo Delvecchio è il nuovo presidente della Consulta della Legalità di Sarzana

E’ Matteo Delvecchio il nuovo presidente della Consulta della Legalità convocata ieri a palazzo civico dal sindaco Cristina Ponzanelli per l’elezione dei suoi organismi. Rappresentante di Arci Valdimagra, è stato eletto all’unanimità. Vice presidente è stata eletta Elena Zamperini, rappresentante di Libera.

Alla riunione di ieri oltre al sindaco Ponzanelli erano presenti i referenti delle associazioni che hanno presentato istanza di partecipazione alla Consulta: Florentina Stefanini per Cooperativa Mondo Aperto, Matteo Delvecchio per Arci Valdimagra, su delega del membro effettivo Luca Comiti era presente Davide Fazioli per CGIL, su delega del membro effettivo Francesco Baruzzo per Libera era presente Elena Zamperini.

