Motociclisti a tutta velocità sul monte Fasce, blitz della polizia stradale e raffica di sanzioni

Genova. Blitz della polizia stradale sul monte Fasce dopo gli incidenti (di cui uno grave) che hanno visto coinvolti motociclisti negli ultimi weekend. Una strada usata spesso come pista per divertirsi nella bella stagione, quando non come sede di raduni o vere e proprie gare tra centauri.

Domenica 21 aprile, alla luce di numerose segnalazioni di cittadini che avvertivano di gruppi di motociclisti ad alta velocità o protagonisti di manovre pericolose, diverse pattuglie della stradale di Genova e Chiavari hanno percorso più volte tratti dei circa 21 chilometri di strade interessate, effettuando soste in diverse zone e sottoponendo a controllo veicoli ritenuti d’interesse.

