“Per il lavoro ci metto la firma”: al via anche a Savona la raccolta firme della Cgil

Provincia. Anche a Savona, in concomitanza della festa del 25 aprile sulla fortezza del Priamar a Savona e nei giorni seguenti su tutto il territorio, al via la raccolta firme per i quattro referendum “alla portata di tutti, licenziamenti, contratti a termine, sicurezza”.

“I quesiti promossi dalla Cgil. Quattro quesiti a beneficio di tutti i cittadini. Quattro domande per ridurre la precarietà e garantire più sicurezza negli appalti. Quattro proposte per smontare alcune delle leggi che hanno portato a un mondo del lavoro selvaggio, pieno di precarietà e troppo sbilanciato a favore delle imprese”, scrivono dalla Cgil.

