Raffaelli: “Quante saracinesche dovremo ancora vedere abbassarsi? La città perde identità e chi la governa se ne infischia”

Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo affrontato una discussione sul commercio spezzino a dir poco surreale. Per affrontare i problemi da noi rilevati, ma denunciati di recente anche da molti operatori abbiamo avanzato alcune proposte: la ripresa di un’azione di pianificazione, mediante gli strumenti in dote al Comune come i Piani d’Intesa con Regione Liguria, in modo da tutelare la qualità del patrimonio commerciale della città ed evitare che si sviluppi un commercio mono settoriale, sostenendo cosi artigianato e commercio al dettaglio (iniziative rilanciate anche da alcuni Comuni della nostra Provincia, come Riomaggiore); o come i Piani di Massima Occupabilità, finalizzati ad introdurre regole per la fruizione degli spazi pubblici in forme omogenee da parte degli operatori, ed a garantire un’equilibrata espansione tra le diverse tipologie delle attività, in modo tale che gli operatori tra loro non vadano a penalizzarsi troppo. E ancora agevolazioni fiscali per i proprietari di fondi che vadano a stipulare contratti di affitto con società legate all’artigianato spezzino. Abbiamo anche chiesto la modifica di alcune parti dell’Ordinanza del divieto dell’Euro4 in centro sugli accessi al quadrilatero di Piazza del Mercato e del parcheggio in Piazza Europa.

Amministrazione e maggioranza, rigettando le nostre idee, hanno contrapposto la narrazione di una realtà fantastica, completamente indifferente alle chiusure delle tantissime attività storiche della città a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. La fantasia ha assalito le loro menti al punto da dichiarare come già attivo e a disposizione degli esercenti il sito ShoppingLaSpezia, annunciato da Peracchini e Frascatore mesi e mesi fa. Peccato che, provando a cercare su Google, i risultati non restituiscano nulla. Il sito ed il brand non esistono e ciò costituisce la prova definitiva delle favole che l’amministrazione ha raccontato fino ad oggi. L’apice dell’irreale lo si è avuto quando la maggioranza ha citato l’imminente arrivo di nuova cartellonistica in città. Un’idea che aleggia come un fantasma a Palazzo Civico da sette anni, senza manifestarsi mai concretamente agli occhi degli spezzini e dei turisti. Insomma, un sacco di menzogne mirate a coprire la deludente realtà: Peracchini, sui temi della tutela e dello sviluppo del commercio cittadino ha fatto solo dei gran discorsi, andando oltretutto a mancare di rispetto a tutti quegli imprenditori spezzini che sono stati invitati ad “adeguarsi al cambiamento”; proprio dopo aver visto attività storiche chiudere definitivamente. Quante saracinesche dovremo ancora vedere abbassarsi? La città perde identità e chi la governa se ne infischia.

