Rifiuti: zone Cairo, Cengio e Vado tra le aree potenzialmente idonee a ospitare il termovalorizzatore

Regione. Sono cinque le aree ritenute potenzialmente idonee e due le tecnologie messe a confronto – ‘waste to chemical’ attraverso cui produrre ‘green fuels’ come idrogeno e metanolo da impiegare in distretti verdi oppure di valorizzazione energetica – per la realizzazione futura dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. Questo il risultato dello studio eseguito dal Rina su incarico dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti – Arlir. Intanto il Comune di Genova, tramite Amiu, ha manifestato la propria disponibilità per iniziare il percorso finalizzato alla realizzazione dell’impianto sul proprio territorio, in località Scarpino.

La ricerca è stata commissionata dall’Agenzia per effettuare sia una comparazione delle tipologie di impianti di chiusura del ciclo previste nel Piano regionale (impianto riciclo chimico o impianto termico) per individuare la soluzione tecnologica più idonea sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, sia un’analisi ‘applicativa’ dei criteri di localizzazione di impianti di chiusura del ciclo come definiti dal nuovo Piano regionale e dal Comitato d’Ambito per individuare macroaree potenzialmente idonee che presentino una maggiore vocazione morfologica/infrastrutturale: Valpolcevera-Scarpino; Valle Scrivia; zona Cairo Montenotte; zona Cengio; zona Vado Ligure.

» leggi tutto su www.ivg.it