Ruta: al cimitero in arrivo bidoni nuovi per la differenziata

Cristina Gambazza, assessore ad Ambiente e Commercio del Comune di Camogli, risponde alla lettera di un lettore di Levante News che lamentava la rimozione dei bidoni portarifiuti situati ai vari piani nel cimitero di Ruta.

“Innanzitutto va detto che sono stati tolti, perché ne abbiamo ordinati di nuovi per la raccolta differenziata, che saranno posizionati ad ogni piano – spiega – Ci scusiamo per il disagio causato e nell’attesa che arrivino metteremo, nei prossimi giorni, dei bidoni provvisori ai piani. Quelli che erano presenti nel cimitero erano di indifferenziata, con situazioni a volte non consone trovate dagli operatori ecologici. Per questo abbiamo messo provvisoriamente all’entrata quelli per la differenziata”.

