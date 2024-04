‘Santa’: Frisinghelli a processo giovedì 6 giugno

Giovedì 6 giugno inizierà il processo con rito abbreviato contro Sergio Frisinghelli, reo di avere ucciso un suo vicino di casa in località San Siro a Santa Margherita Ligure: Alessio Grana. Come è noto fin da ottobre, il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà aveva contestato l’omicidio volontario ma senza aggravanti e con molte attenuanti. Il suo avvocato Claudio Zadra ha sempre sostenuto che Frisinghelli abbia agito per legittima difesa e ad ottobre aveva ottenuto gli arresti domiciliari per il suo assistito.