The Ocean Race Europe: tappa a Genova nell’estate del 2025

The Ocean Race Europe farà nuovamente tappa a Genova nell’estate del 2025. Dopo il successo di “The Grande Finale” dello scorso anno, Genova sarà tappa per The Ocean Race Europe nel 2025. Si consolida così il rapporto tra Genova e The Ocean Race: con la prossima edizione della gara Europe, una flotta di barche da regata IMOCA foiling sarà a Genova alla fine dell’estate del 2025.

Ospitando due edizioni dei The Ocean Race Summits, nonché la finale dell’edizione 2021 di The Ocean Race Europe e l’ultima tappa di The Ocean Race nell’estate del 2023, Genova si è attestata come città di riferimento per lo sport, la sostenibilità ambientale e la tutela dell’ecosistema marino.

