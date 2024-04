25 aprile, dal corteo alla cerimonia a Matteotti: il programma della commemorazione a Genova

Genova. Oggi, giovedì 25 aprile, il Comune di Genova celebra il 79esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Una serie di appuntamenti che vedranno insieme le istituzioni cittadine ma anche l’Anpi e tante altre realtà che, come ogni, scendono in piazza per ribadire i valori sanciti dalla nostra Costituzione.

Oggi le celebrazioni iniziano alle 8 nel cimitero di Staglieno con la formazione di un corteo e la deposizione di corone al campo israelitico, ai monumenti dedicati agli internati e ai deportati nei lager nazisti, al sacrario Trento e Trieste e, alle 8.50, al campo dei caduti partigiani dove sarà celebrata una Santa Messa in suffragio.

