Addetti alle pulizie, carpentieri, cuochi e lavori da ufficio: 400 proposte per chi cerca un impiego

Addetti alle pulizie sulle imbarcazioni da diporto, carpentieri, cuochi. Opportunità nel turismo e nell’edilizia. Sono solo alcuni degli spunti che emergono scorrendo le proposte di lavoro della settimana per 400 posti pubblicati dai centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. La disponibilità di offerte di lavoro è ampia, sia in riferimento ai settori economici, che alle figure professionali ricercate, che alla zone di lavoro con opportunità su tutto il territorio provinciale, dal Comune capoluogo alla costa e all’entroterra.

Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti, ma motivati a ricoprire un particolare profilo, sono previsti contratti di apprendistato. Non mancano opportunità anche nelle funzioni amministrative con ricerche di addetti contabilità, impiegati amministrativi e addetti buste paga.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile e riguardano tutti i settori economici. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili anche sul sito regionale FormazioneLavoro.

