Al circolo di Piazza Brin Uberto Scardino presenta un libro su Brunetto Latini, maestro di Dante

Al circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7 a La Spezia, alle 17:30 di martedì 30 aprile, il giornalista e scrittore Giuseppe Rudisi presenta il Medioevo attuale nel terzo Millennio dialogando con Uberto Scardino, l’autore. Latini, il maestro di Dante, si trova in mezzo alle lotte politiche del XIII secolo. Pur parteggiando per una delle due fazioni, quella del papato contro l’imperatore, si reca in Spagna per un’ambasciata di pace. Nel corso del viaggio tra Firenze, Toledo e poi Parigi, incontra culture diverse e tanti intellettuali che contribuiranno a far maturare il suo progetto politico e culturale.

Il libro ha inizio da una indagine su una presunta contaminazione da parte del pensiero alchemico e cabalistico dell’epoca di Latini. La ricerca si allarga via via alle influenze culturali provenienti da intellettuali arabi, islamici, ebrei e del pensiero greco e medio-orientale, che in parte attraversano il pensiero latino classico e cristiano. Il libro, di 110 pagine circa ed in formato C5, adotta un linguaggio semplice e comprensibile anche quando vengono utilizzati termini latini, e mette in risalto alcune tematiche storiche, politiche e culturali del XIII secolo e del Medioevo in genere, di estrema attualità e aderenza ai tempi moderni.

