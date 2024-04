Anche quest’anno nel ponente del Golfo è tempo di “Vie partigiane”

Si rinnova anche quest’anno il progetto “Vie partigiane” portato avanti da alcuni anni dal circolo del Partito Democratico “R. Mizzon” di Marola, Cadimare e Campiglia. In occasione della Festa della Liberazione infatti vengono apposti dei pannelli illustrativi con una foto e una breve biografia sotto alle targhe delle vie e delle piazze intitolate ai partigiani caduti durante la lotta di Liberazione, al fine di far conoscere ai residenti e a chi visita i borghi del ponente spezzino la storia e i motivi per cui quelle strade sono ad essi dedicate.

La novità di quest’anno è data dal fatto che il progetto avrà il patrocinio dell’ANPI la quale ha condiviso e apprezzato l’iniziativa, nella speranza che possa diventare un giorno di carattere permanente. L’auspicio è quindi quello che, dal prossimo anno, in occasione dell’ottantesimo della Liberazione, l’amministrazione comunale e le istituzioni competenti facciano proprio questo progetto e lo trasformino in un’installazione fissa finalizzata a far conoscere meglio e più approfonditamente la storia di chi si è abbattuto per un’Italia libera e repubblicana.

