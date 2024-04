Celebrazione 25 aprile a Borghetto, Cgil al sindaco: “Siamo qui per difendere la Costituzione, non per sterili e inutili polemiche”

Borghetto Santo Spirito. “Siamo qui per difendere la Costituzione e non per sterili, inutili e indecorose polemiche. Il sindaco dovrebbe studiare di più e meglio la storia recente del nostro Paese, almeno gli anni bui del ventennio fascista. Perché con le accuse di oggi dimostra di non conoscerla o ometterla. Ricordando il contributo del movimento operaio e dei lavoratori per sconfiggere il nazifascismo a partire dagli scioperi del 1 marzo 1944 che hanno interessato migliaia di lavoratrici e lavoratori”. Così la Cgil Savona replica alle dichiarazioni del sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa sulla celebrazione della Liberazione avvenuta questa mattina.

“Il movimento operaio e dei lavoratori ha dato contributo decisivo per sconfiggere il nazismo e il fascismo quando scioperare significava essere deportati, uccisi e mettere a repentaglio la propria vita – proseguono -. Oggi Resistenza significa pace, più sanita e scuola pubblica, e significa lavoro. Significa valorizzare il lavoro e non il contrario. Significa lavoro più retribuito, piu sicuro e meno precario, per questo lanciamo una grande mobilitazione per affermare i diritti affermati nella nostra Costituzione”.

» leggi tutto su www.ivg.it