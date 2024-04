Chiavari: mostra di Daniele Cilione in Torre Civica

Dal Club “Le Arti si incontrano”

L’intaglio del legno e la scultura sono un’arte che vede nel progetto finale le volontà e la creatività che è soggettiva di ogni “artigiano” e rappresenta la prima attività trasformativa che l’uomo ha effettuato su un materiale, e Daniele Cilione ama definirla la sua piacevole ossessione. Le sue sculture, i suoi intagli sono raccoglitori di memorie, in quello che definisce materiale vivo e da preservare. Daniele è stato invitato con le sue “creature” in una scuola elementare, per un incontro con gli alunni e gli stessi non vedono l’ora di rincontrarlo.

