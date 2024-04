Chiavari-Rapallo: Angela Terzani Staude incontra gli studenti

Da Marco Branchetti “il Bandolo”

Una vita vissuta con entusiasmo è l’esperienza che consegna Angela Terzani Staude a chi l’ascolta. Angela porterà il suo percorso, segnato da molte tappe significative, nel nostro Tigullio in un incontro pubblico e in due confronti con gli studenti. Il primo appuntamento sarà giovedì 2 maggio alle ore 21 nel teatro di Casa Charitas in via Marana in un’occasione aperta a tutti partendo dal libro scritto dal marito di Angela, Tiziano Terzani dal titolo “Un indovino mi disse” (nuova edizione illustrata). Angela dialogherà insieme a Mario Zanot, regista, che ha raccolto l’ultima intervista di Terzani prima di morire. L’iniziativa è organizzata da Il Bandolo, Zucchero Amaro, Cgil Tigullio e Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Chiavari.

Il giorno dopo, venerdì 3 maggio, Angela Terzani Staude incontrerà prima gli studenti del Liceo Da Vigo a Rapallo confrontandosi sul libro “L’età dell’ entusiasmo – La mia vita con Tiziano” e successivamente a Chiavari con gli studenti del Liceo Marconi Delpino sempre in un dialogo “su una trascinante storia d’amore con il marito Tiziano: una coppia che matura e si consolida affrontando sia le difficoltà personali e sentimentali, sia i problemi di una generazione e di una società alla strenua ricerca di identità e di valori”.

