Finale 2024, Guzzi sui progetti del fronte mare: “Fa piacere che la lista Berlangieri sindaco apprezzi il programma presentato da noi”

Finale Ligure. “Siamo contenti vengano ripresi dal Gruppo di Berlangieri tutti gli interventi da noi esposti la scorsa settimana davanti a centinaia di persone. Evidentemente sono apprezzati dal suo gruppo che nonostante questa visione del tutto simile alla nostra si pone critico e sempre contro. E’ altrettanto evidente che non si conosca neppure quanto è già programmato e prossimo all’avvio. Eppure sono documenti ufficiali e agli atti oltre che nei bilanci comunali”. Lo dichira il candidato sindaco a Finale Andrea Guzzi.

“Proviamo a sintetizzarlo per fare chiarezza – prosegue -. Lungomare Porto/Varigotti: già finanziato (500 mila euro) e già appaltato. Inizio lavori previsto a fine stagione estiva. Non avviato prima per permettere ad Anas interventi di messa in sicurezza. Qui è previsto il rifacimento della pavimentazione, nuova illuminazione ed arredo urbano. Lungomare Bottino di Varigotti: già finanziato per 850 mila euro di fondi comunali. In fase procedura di appalto per inizio lavori entro fine 2024”.

