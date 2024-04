L’allenatore della Rari Nantes Alberto Angelini è lo Sportivo Savonese del 2023

Savona. Alberto Angelini è lo Sportivo Savonese del 2023. Il Savonese, allenatore della Rari Nantes Savona già commissario tecnico della Nazionale giovanile di pallanuoto e della Nazionale Universitaria è stato insignito di questo importante riconoscimento grazie al costante lavoro svolto nel corso degli anni in favore della pallanuoto, prima come atleta ed ora come coach. Angelini sarà inserito nell’albo d’oro della manifestazione, ripresa nel 2017 dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del Coni (Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli, Veterani dello Sport “Rinaldo Roggero” Savona, Unasci, Associazione Nazionale Azzurri e Olimpionici d’Italia, Associazione Stelle al Merito Sportivo e Special Olimpic) e dal Coni Point Savona sulla falsa riga dello Sportivo Savonese ideato dall’indimenticato Nanni De Marco, con la collaborazione del Coni Point Savona.

Oltre ad Angelini verrà assegnato il premio Promotore Sportivo dell’Anno che andrà a Luciano Costa, infaticabile organizzatore di eventi di atletica, presidente della Asd RunRivieraRun, presidente Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, Promoter Regionale IUTA (Associazione Italiana Ultramaratona & Trail) mentre Davide Ottolia, presidente della Atletica Savona, figlio dell’indimenticabile Giulio, a cui è dedicato l’impianto polisportivo de La Fontanassa, la cui società organizza il Meeting Internazionale città di Savona, andrà il riconoscimento di Dirigente Sportivo dell’Anno.

