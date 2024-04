Dal Comitato Assistenza Malati Tigullio

L’Assemblea annuale ordinaria dei Soci del Comitato Assistenza Malati Tigullio Onlus si terrà nella Sala Albino in Lavagna, Piazza Ravenna 3, il 28 aprile 2024 alle ore 10,30 in prima convocazione e alle ore 11,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente

2) Approvazione del bilancio 2023

3) Interventi dei presenti

