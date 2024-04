Lavagna, fiaccolata dell’associazione Volontari Protezione Civile per la Liberazione

Genova. Mercoledì 24 aprile a Lavagna si è svolta la consueta fiaccolata della liberazione alla quale l’associazione Volontari Protezione Civile Liguria, affiliata a Prociv-Arci, come tradizione, ha partecipato poiché ritiene tale momento importante per il ricordo di tutti coloro che hanno combattuto per la nostra libertà dal nazifascismo.

“È sempre più necessario essere presenti a questa iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Anpi non solo per ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà perdendo la vita, ma anche per chiedere un forte impegno soprattutto da parte delle nuove generazioni per fare in modo che i principi di democrazia, libertà e partecipazione non vengano meno nella nostra vita sociale di ogni giorno”, scrive il presidente Matteo Rezzoagli.

