Da Comunicazione Associazione Volontari Protezione Civile Liguria

Mercoledì 24 aprile a Lavagna si è svolta la consueta fiaccolata della Liberazione alla quale l’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria ODV, affiliata a Prociv-Arci, come tradizione, ha partecipato poiché ritiene tale momento importante per il ricordo di tutti coloro che hanno combattuto per la nostra libertà dal nazifascismo.

