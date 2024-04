Sono partiti in Via Genova i lavori di sostituzione rete in fibrocemento con dismissione della rete in fibrocemento esistente. Opere di Italgas per le quali il Comune ha reso nota la modifica della disciplina viabilistica che si protrarranno per tutte le ventiquattro ore del giorno sino al 18 maggio 18/05/2024. Pertanto l’ordinanza comunale prevede il divieto di fermata in Via Genova, lato civici pari, nel tratto compreso tra il civico 548 e per 70 mt dopo il civico 584 in direzione monte. Parimenti è istituito il senso unico alternato, nel tratto compreso tra il civico 548 e per 70 mt dopo il civico 584 in direzione monte, da 10 mt prima del cantiere. Prevista anche una strettoia asimmetrica a destra, nel tratto compreso tra il civico 548 e per 70 mt dopo il civico 584 in direzione monte, da 20 mt prima del cantiere. Limite massimo di velocità fissato a 30Km/h con divieto di sorpasso.

L’articolo Lavori di Italgas, cambia la viabilità in Via Genova sino al 18 maggio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com