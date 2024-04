Lutto nella Pubblica assistenza di Sarzana per la morte di Dino Cresci, 89 anni. Si è sempre dedicato con tutto sé stesso al soccorso, alla guida dei mezzi. Ma il suo impegno per la Pubblica non si fermava a questo.

Dall’associazione lo ricordano come un uomo: “Cordiale con tutti, mai fuori le righe – spiegano-, era riservato, mai inopportuno e un buon soccorritore. Fino a poco tempo fa, pur di essere presente, si

rendeva disponibile a guidare l’auto medica accompagnando i medici dai pazienti in luoghi e ore inusitate. Ha svolto il ruolo di componente nelle commissioni elettorali con saggezza e puntualità. Si interessava alle attività ed eventi in corso nella sua Pubblica assistenza di Sarzana” . “Nel pomeriggio di sabato – concludono dall’associazione – nel Piazzale della Pubblica assistenza tributeremo l’ultimo saluto a Dino, certi di quello che ci ha donato in questo mondo e custodiremo ogni suo insegmaneto. Immaginiamo che la famiglia abbia eseguito il suo desiderio:essere seppellito con la sua

Divisa d ordinanza”.

L’articolo Lutto nella Pubblica assistenza di Sarzana: addio al milite Dino Cresci proviene da Città della Spezia.

