Peracchini: “Giusto ricordare i diritti conquistati, ma i valori vanno vissuti, difesi ed esercitati ogni giorno”

“Care concittadine, cari concittadini, associazioni, autorità civili, militari e religiose presenti.

Ogni anno il 25 Aprile, Festa della Liberazione, commemoriamo il giorno in cui donne e uomini, di ogni estrazione sociale, di idee diverse, con cultura e tradizioni distinte, poterono veder realizzato il proprio sogno di democrazia, regalandoci così quella libertà che oggi è alla base di ogni aspetto del nostro quotidiano.

A quasi ottant’anni da quei giorni ci ritroviamo ancora, come comunità, sotto i monumenti che in ogni città, in ogni paese, ricordano il sacrificio di chi scelse di lottare perché noi potessimo godere di quei diritti fondamentali che, troppo spesso, diamo per scontati e che, invece, per quelle persone, per quegli italiani, erano solo un’incerta speranza.

Per questo, il 25 aprile è, e deve essere, per tutti il giorno della Libertà.

Un momento in cui si celebrano la pace, i diritti fondamentali del singolo e della comunità, l’uguaglianza e il rispetto dei principi democratici, elementi cardini della nostra nazione.

Valori che hanno portato quelle donne e quegli uomini a lottare, opponendosi alla furia del nazifascismo, per ricostruire un Paese in cui poter vivere e far crescere i propri figli.

Il 25 aprile è, per questo, la data che ha segnato l’inizio di un percorso nuovo per l’Italia, un cammino che ha portato alla nascita della nostra Repubblica democratica e della nostra Costituzione.

Concetti che devono declinarsi, oggi forse più di allora, nella centralità della dignità della persona, nella giustizia sociale, nel rispetto dell’ambiente quale parte integrante del nostro vivere quotidiano.

Questa mattina siamo qui a condividere il momento fondante della nostra Italia, della sua rinascita dopo un periodo buio e oscuro, rendendo omaggio a chi si è battuto per la libertà anche costo della propria vita.

Ma, proprio ricordando chi ha guardato avanti e creduto in un domani migliore, non possiamo chiudere gli occhi davanti a quello che accade nel mondo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com