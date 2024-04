Il gonfalone del Comune; le bandiere dell’Anpi e delle associazioni combattentistiche; i comandanti delle forze di polizia in servizio in città; la Banda “Città di Rapallo”; naturalmente il sindaco, la rappresentante della Città metropolitana, la giunta; esponenti di partiti e tantissimi candidati alle elezione dell’8 e 9 giugno; tanti cittadini a confermare che quest’anno, con la guerra in Europa e in Palestina, i valori della Resistenza sono largamente condivisi.

