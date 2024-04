Recco: “Mangialonga”, in 700 alla scoperta di sentieri e gastronomia

A Recco giornata di “Mangialonga del Golfo Paradiso”, che unisce passeggiate per le alture con tappe dedicate al cibo, organizzata con il contributo di diverse realtà cittadine con lo scopo di valorizzare il patrimonio sentieristico. Il raduno e la partenza dalla sede della Pro Loco Recco. In tanti a partecipare (700 iscritti), a conferma della formula di successo della manifestazione che prevede tappe in località Maggiolo; Cappella dell’Ascensione (Faveto); località Ageno; Sant’Apolliare; Polanesi (Acli).

» leggi tutto su www.levantenews.it