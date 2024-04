Il Brescia insegue un posto nei playoff dopo la retrocessione e il successivo ripescaggio durante l’estate scorsa. Ottimo il cammino delle Rondinelle del rilanciato Maran che cerca di chiudere la stagione con una qualificazione agli spareggi che non era davvero nelle previsioni. Un Brescia solido che ha subito “capito” il campionato che doveva fare ma che recentemente è rimasto a secco di gol nelle due partite di campionato più recenti e potrebbe infilare una striscia di almeno tre match senza reti in serie B per la prima volta da inizio 2023 (sei gare tra gennaio e marzo, con ben tre allenatori ad alternarsi in panchina: Pep Clotet, Davide Possanzini e Daniele Gastaldello). Anche lo Spezia arriva da due partite senza trovare il gol, per la verità vero assente di un’intera stagione: sconfitta 2-0 contro il Parma e 0-0 nell’ultimo turno con la Sampdoria; i bianconeri sono la squadra che ha terminato più incontri con il pareggio senza gol in questo campionato (sette, il primo dei quali arrivato proprio nel girone d’andata contro il Brescia, il 26 settembre). Al “Rigamonti” si affrontano la terza miglior difesa (il Brescia, 35 gol subiti) e il peggior attacco di questa Serie B (lo Spezia, 31 gol segnati). In particolare, per i bianchi questo è il peggior rendimento offensivo dopo 34 partite giocate in un campionato cadetto.

L’articolo Sabato al “Rigamonti” si affrontano la terza miglior difesa contro il peggior attacco della B proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com