Venerdì l’ultima serata per celebrare il centenario della Provincia. Focus su “L’Eroica”, esibizione musicale dei liceali

Si concluderanno domani sera, venerdì 26 aprile gli appuntamenti del ciclo di conferenze organizzati nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Provincia della Spezia. Quella di domani, l’ultimo appuntamento, sarà una serata un po’ speciale, accompagnata dalla mostra multimediale e da un concerto di giovani talenti del Liceo musicale Cardarelli e del Liceo classico Costa.

Ancora una volta si parlerà della storia del territorio e dell’Ente. Il tema della serata, nell’ambito della traccia conduttrice lungo la quale si è fatto rivivere il secolo di vita della Provincia, è dedicata alla figura del poeta e scrittore Ettore Cozzani e alle cronache della rivista “L’Eroica” che raccontò, in quegli anni, la costituzione della Provincia. Per l’occasione interverranno Marco Biagioni su: “1911: La nascita alla Spezia de “L’Eroica” di Ettore Cozzani”, Giovanni Pardi su: “Musica ed Architettura incontrano la Poesia” e Fabrizio Ferrari su “Il Palazzo del Governo patrimonio dei cittadini. Storia di un appalto perfetto”, moderati da Cinzia Forma. L’ultimo appuntamento, in questa rassegna che rientra nei momenti di approfondimento dedicati alla nascita, allo sviluppo economico e sociale, all’arte e allo sport, per i 100 anni di vita della provincia spezzina, sarà arricchito dalla presentazione della coppia anastatica de “L’eroica”, con un intervento di Massimiliano Ghirlanda di Euroguarco che farà omaggio della pubblicazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com