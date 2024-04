Verso gli Assoluti, ad un’azienda tedesca i lavori di manutenzione del campo principale del “Montagna”

In vista degli Assoluti di Atletica Leggera 2024 che si terranno dal giorno 28 al 30 Giugno al Centro Sportivo “A. Montagna”, operai e ditte sono al lavoro per la posa dell’impianto di illuminazione per l’organizzazione delle gare in programma anche in notturna. Parimenti il Comune della Spezia, co-organizzatore della manifestazione, si sta occupando anche della sistemazione della pista di atletica principale del centro che necessita di lavori di manutenzione per i quali i tecnici comunali hanno ritenuto opportuno interpellare la società Polytan Service GmbH con sede legale in Gewerbering 386666 Burgheim (Germania) che ha presentato alcuni giorni fa l’offerta per i lavori richiesti ammontante a € 27.500.

