A Genova quattro spiagge con mare inquinato: la mappa dei divieti di balneazione

Genova. Boccadasse, Priaruggia, Pegli e Sturla. Sono le spiagge genovesi (tutte libere) in cui la qualità dell’acqua di mare è risultata “scarsa” in base ai campionamenti effettuati da Arpal prima della stagione balneare che inizierà formalmente il 1° maggio. Giudizio che identifica una condizione ben precisa: concentrazioni di batteri fecali (Escherichia Coli ed enterococchi intestinali) superiori ai limiti considerati pericolosi per la salute delle persone. Ed è per questo che nei punti citati il monitoraggio avverrà con maggiore frequenza durante l’estate, facendo scattare eventualmente i divieti temporanei di balneazione.

A inquadrare la situazione è un’ordinanza del Comune di Genova che conferma anzitutto il divieto di balneazione permanente per buona parte della spiaggia di Sturla, grossomodo dalla zona a ovest della foce del torrente (civico 8 di via del Tritone) fino alla sede della Sportiva Sturla. Tuffi vietati ovviamente in tutto il bacino portuale da Pra’ al depuratore di Punta Vagno (eccetto Pegli e Multedo), lungo le scogliere dei depuratori di Sturla e Quinto e all’interno del porticciolo di Nervi.

