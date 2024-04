Camminata ecologica a Gambella: sei chilometri per il territorio, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni della camminata ecologica organizzata a Gambella, nel territorio di comunale di Beverino che si svilupperà per sei chilometri. L’evento dal titolo “Pé stradei e pé scurton da Gambela a Castigion” è organizzato da Pro Loco Beverino, Cooperativa sociale di comunità di Beverino e Comune di Beverino con il sostegno di Castiglione vive, Apicoltura Val di Vara e Gruppo alpini Beverino.

“Le adesioni – spiegano gli organizzatori – per motivi organizzativi dovranno essere effettuate entro mercoledì 8 maggio telefonando al 331 8523347 oppure al 392 1670017 oppure ancora inviando una e-mail all’indirizzo cooperativabeverino@outlook.com oppure prolocobeverino@gmail.com. Le iscrizioni saranno effettuabili il 12 maggio dalle 8.30 alle 9.15, con ritrovo a Gambella. Il rientro è previsto per le 13. Il percorso è caratterizzato da uno saliscendi di media difficoltà “.

Il costo della giornata è di 18 euro per gli adulti e i bambini fino ai 12 anni non pagano.

“Saranno predisposti ristori lungo il percorso, una visita alla mieleria con assaggi, una sosta al bar (consumazioni non comprese nella quota) ed un rinfresco al termine – proseguono gli organizzatori -. Si raccomanda l’utilizzo di vestiario e calzature idonee al cammino su sentieri sterrati. La manifestazione in caso di maltempo sarà rinviata al 26 maggio. Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com