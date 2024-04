Camogli: Bach, Händel e Scarlatti protagonisti del Concerto Aperitivo

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Il 1685 è un anno benedetto per la storia della musica: vi nacquero, infatti, Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Händel e Johann Sebastian Bach, i tre giganti della musica barocca. Sono loro i protagonisti del prossimo Concerto Aperitivo, domenica 28 aprile alle ore 12.00, eseguiti da Matteo Pasqualini sullo strumento a tastiera che imperava nel Seicento: il clavicembalo. Il programma è una sequenza di capolavori: le Sonate K380, K208 e K209 di Scarlatti, la Suite in Mi maggiore di Händel, nota in particolare per il suo ultimo tempo, il famoso “The Harmonious Blacksmith” (Il fabbro armonioso), e, soprattutto, il Concerto in stile italiano di Bach, un vertice della musica clavicembalistica barocca.

» leggi tutto su www.levantenews.it