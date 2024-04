Carcare, la maggioranza precisa sul Bilancio: “Ci siamo trovati in una situazione disastrosa”

Carcare. “Innanzitutto vorremmo ricordare al gruppo di minoranza che le elezioni sono state il 15 maggio 2023 e che per legge nei trenta giorni che precedono le elezioni si può svolgere solo l’ordinaria amministrazione pertanto parliamo di quattro mesi e non di sei mesi come vogliono far credere alla popolazione. Ma leggendo le ultime dichiarazioni dell’opposizione sulle motivazioni del loro voto contrario al bilancio consultivo 2023, non possiamo far altro che consigliargli di recarsi in un negozio di strumenti musicali per farsi riparare il giradischi, perché è ormai quasi un anno che continuano a ripetere le stesse identiche cose”.

Così Massimo Marini, vice sindaco e presidente della Commissione Bilancio, e Valentina Grenno, assessore ai Lavori Pubblici, replicano alla minoranza a Carcare in merito al rendiconto finanziario.

