Gasolio estratto da deposito fiscale savonese senza pagare l’accisa: ufficio dogane recupera oltre un milione di euro

Savona. I funzionari dell’ufficio delle dogane di Savona hanno individuato una società trader con sede a Torino che, nel corso di un brevissimo periodo di tempo, ha estratto da un deposito fiscale savonese ingenti partite di gasolio senza corrispondere l’accisa dovuta.

Una movimentazione che non è sfuggita ai funzionari doganali, che hanno immediatamente ordinato al titolare del deposito fiscale, presso cui la residua parte di prodotto si trova ancora oggi stoccata, di non consentire ulteriori estrazioni dello stesso ed hanno avviato le procedure per il recupero dell’imposta evasa, che è stata successivamente pagata direttamente dal titolare del deposito fiscale, il quale ha corrisposto all’Erario più di un milione di euro di accisa oltre a sanzioni amministrative per € 300.000: risorse già incamerate dall’Ufficio delle Dogane di Savona e a disposizione dello Stato.

