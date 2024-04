Il 25 aprile del biancone soccorso dall’Enpa: dopo 8 mesi in voliera torna in libertà

Genova. Anche l’Enpa di Genova ha voluto celebrare il 25 Aprile, e lo ha fatto donando la libertà a il maestoso biancone rimasto in degenza al Cras di Campomorone per ben 8 mesi.

“Passando attraverso terapie, antibiotici, antinfiammatori e piccoli interventi chirurgici è tornato a muovere l’articolazione del gomito in maniera appropriata – ricostruiscono i volontari di Enpa – è stato quindi trasferito in due diverse voliere, l’ultima abbastanza grande per permettergli di fare diverse prove di volo dando a noi l’opportunità di constatare che ne aveva completamente riacquistato la capacità”

